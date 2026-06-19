La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que con motivo del Día del Padre se desplegarán 14 mil 197 policías en las 16 alcaldías a lo largo del fin de semana.

Los oficiales estarán apoyados de mil 91 vehículos, 15 motopatrullas, cinco grúas, 25 ambulancias y 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

También se dispondrá de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Estarán apoyados de mil 91 vehículos, 15 motopatrullas, cinco grúas, 25 ambulancias y 12 motoambulancias. | Foto: Especial.

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El operativo comenzó desde las primeras horas de este viernes y concluirá hasta el domingo 21 junio.

Los oficiales realizarán patrullajes y recorridos de seguridad y vigilancia, enfatizando en las plazas comerciales, restaurantes, parques, centros deportivos, teatros, hoteles y cementerios, aseguró la SSC.

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De igual forma, el personal de los Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) vigilará a través de las cámaras de videovigilancia.

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JACL/cr