La Policía de la Ciudad de México capturó a Erick "N", alias "El Gato", señalado como el segundo al mando del grupo encabezado por Alberto "N", alias "El Virus", junto a cinco sujetos más, en un inmueble de la alcaldía Azcapotzalco.

El pasado 18 de junio, "El Virus" fue detenido por elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJ), de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC). Está señalado como líder de un grupo criminal que mantuvo una alianza con "Los Malportados", pero que tras una ruptura, sostuvo una disputa entre bandas.

De acuerdo con la SSC la captura de los seis hombres se realizó luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente dieron cuenta de la ruptura de los sellos en un inmueble asegurado, ubicado en la calle Esperanza, de la colonia Centro de Azcapotzalco.

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Policías en campo se trasladaron al lugar, donde encontraron la puerta entreabierta y observaron que había varios sujetos dentro y lo que parecían ser dosis de droga en la mesa.

Los oficiales ingresaron al lugar y detuvieron a seis hombres de entre 50 y 39 años de edad.

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Les fueron aseguradas 64 dosis de cocaína, una sustancia sólida parecida a la piedra, 97 dosis con marihuana, una tableta, una identificación, una licencia para conducir, una báscula gramera y siete teléfonos, informó la SSC.

Los detenidos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica

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