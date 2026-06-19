Ecatepec, Méx.- La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de la Avenida Pichardo Pagaza, obra que significó una inversión de 13 millones de pesos de recursos propios y realizada como parte de las acciones que realiza el gobierno municipal para la recuperación de espacios públicos con Senderos Seguros.

La vialidad fue habilitada como Sendero Seguros en una acción coordinada entre los gobiernos municipal, estatal y federal y cuenta con casi 500 luminarias para beneficio de los habitantes de la Quinta Zona.

Para la rehabilitación de la vialidad se emplearon 12 mil 500 toneladas de asfalto, dijo Cisneros Coss y agregó que el camellón es el prototipo y que la administración municipal tiene el reto de que así quede toda la Quinta Zona.

Para la rehabilitación de la vialidad se emplearon 12 mil 500 toneladas de asfalto. Foto: Especial

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“Hubo intervención de casas y luminarias, se rehabilitó todo completo. La gente lo merece, este va a ser un ejemplo. Le hemos dicho a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum que venga para que vea que, con poquito que nos haga, nosotros detonamos procesos de desarrollo”, refirió la presidenta de Ecatepec.

La Avenida Gobernador Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, cruza por varias comunidades de la Quinta Zona de Ecatepec, entre ellas Fuentes de Aragón y La Florida, a lo largo de 2.3 kilómetros.

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Los dos sentidos fueron repavimentados y se instaló alumbrado público y remozamiento del camellón, con ciclovía, aparatos de ejercitación, juegos infantiles, cancha de basquetbol y rescate de diversos espacios.

Los dos sentidos fueron repavimentados y se instaló alumbrado público y remozamiento del camellón. Foto: Especial

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“Nos hicieron creer por décadas que estábamos condenados a vivir en la basura, en la invasión, en el desorden. Y eso no es cierto. Agradezco porque todo lo estamos haciendo en conjunto con el pueblo. Si nosotros lo hacemos solos no avanzamos, si asumimos una responsabilidad conjunta vamos a avanzar muchísimo”, comentó Cisneros Coss.

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Para la rehabilitación de la arteria vial participó el gobierno municipal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobierno del Estado de México, y el gobierno de Ecatepec, explicó la alcaldesa.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, informó que la SICT colocó 62 postes, con 218 luminarias de 100 watts y 131 de 50 watts; la Sedatu instaló 15 velas, 44 postes y 87 luminarias de 50 watts.

Fueron invertidos 13 millones de pesos de recursos propios para la repavimentación de la vialidad Pichardo Pagaza. Foto: Especial

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Mientras que el gobierno municipal reconectó luminarias y puso 42 nuevas, para un total de 470 lámparas en la vialidad. “Aquí se trabajó día, tarde y noche con los tres niveles de gobierno”, reiteró Cruz Ramos.

Fueron invertidos 13 millones de pesos de recursos propios para la repavimentación de la vialidad Pichardo Pagaza, desde el Circuito Exterior Mexiquense hasta Avenida Central y si la hubiera hecho una empresa hubiera costado más de 25 millones, dijo en su intervención el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti.

Otras vialidades repavimentadas fueron las avenidas Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, León Guzmán y López Mateos, del fraccionamiento Valle de Anáhuac, estas últimas con inversión de cinco millones de pesos, por lo que en total repavimentaron ocho kilómetros con costo de 18 millones de pesos.

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vr/cr