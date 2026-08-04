En el horizonte, ya se asoma el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 de Fórmula Uno y, aunque todavía faltan algunas semanas para la fecha (1 de noviembre), ya comienza la ansiedad de los aficionados por ver a los mejores pilotos del mundo en acción.

Con 11 fechas completas en el calendario de esta temporada, es un poco complejo pronosticar cómo puede llegar la categoría al Autódromo Hermanos Rodríguez, porque —como dice Michel Jourdain Jr.— “todo puede pasar” hasta esa fecha.

El embajador del GP de la Ciudad de México quiere que en esta ocasión se viva una carrera vistosa, peleada y emocionante para los cientos de miles de aficionados que acudirán para vivir, un año más, la F1 en el país.

“Lo que sí creo es que vamos a poder tener un Gran Premio muy peleado y podemos tener alguna sorpresa”, comentó el piloto mexicano, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

En la actualidad, Kimi Antonelli (Mercedes) es el líder del Campeonato de Pilotos, con 219 unidades, seguido de Lewis Hamilton (Ferrari), con 169, y el tercer lugar es para George Russell (también de Mercedes), quien suma 160 puntos. Aunque Jourdain Jr. elegiría al joven italiano como su favorito, sabe que las cosas pueden cambiar, tal como pasó en la temporada 2025, cuando Lando Norris le arrebató el primer lugar del Mundial a su compañero en McLaren, Oscar Piastri, aquí.

“Hace tres carreras, te hubiera dicho que Antonelli iba a llegar ya sobrado como campeón del mundo, pero Ferrari ha ido mejorando. Si tuviera que apostar, claro que diría que Antonelli iba a ser campeón, pero no es imposible que algo pase, que tenga un par de malos fines de semana y un par de buenos fines de semana, en especial de Lewis Hamilton o hasta del mismo George Russell, pueden cambiar las cosas”, señaló Michel.

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Y, claro, el experimentado piloto espera que su compatriota Sergio Pérez y Cadillac se metan en una posición atractiva, para brindarle una alegría a los aficionados tricolores.

“Ojalá, en especial, que Cadillac esté un poco más pegado a los de la mitad, para que Checo pueda darnos una buena carrera”, finalizó.

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