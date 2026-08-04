En el corazón de la colonia Roma Norte, entre cafeterías y restaurantes frecuentados por locales y extranjeros, se encuentra un lugarcito de café y matcha que durante mucho tiempo pasó desapercibido para la mayoría de quienes pasan a diario por fuera del lugar.

Sin embargo, una visita de Harry Styles bastó para convertirlo ahora en una parada obligada para los seguidores del cantante británico, quienes llegan con: “Uno como el que pidió Harry Styles”. La bebida consiste en un matcha latte preparado con media porción de leche de almendra. Su sabor, intenso y poco convencional, puede no conquistar al primer sorbo, aunque conforme se bebe resulta más fácil apreciar sus notas características.

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Aylín Mujica vuele a “TopChef” tras la muerte de su hijo

A unos días de que Mauro, su hijo (fallecido el pasado 16 de julio a los 31 años), cumpliera un año más de vida, Aylín Mujica compartió que decidió volver a su actividad profesional frente a las cámaras.

“Tengo que seguir siendo fuerte, tengo que ser fuerte”, de ahí que se reintegrara a las grabaciones del reality de Telemundo, “TopChef VIP5”.

La actriz cubana agradeció las oraciones, palabras de aliento y condolencias que sus seguidores le han hecho llegar a través de las redes sociales tras la partida del mayor de sus hijos y comenta que es precisamente por sus otros hijos que debe seguir adelante.

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La actriz enfrenta la muerte de su hijo mayor. Foto: Captura de pantalla.

Mario Iván Martínez acepta invitación de Poniatowska

Pocos son los que pueden presumir de haber recibido una invitación para ser entrevistados por la escritora Elena Poniatowska. Tal fue el caso de Mario Iván Martínez.

El acto acudió a una cita en la casa de la periodista para hablar sobre su quehacer en el mundo del espectáculo y cultural de nuestro país. De igual manera, el cuentacuentos dijo que no pudieron dejar fuera el tema Margarita Isabel, mamá de Mario Iván, y quien fue amiga de Poniatowska.

Mario Iván describe la charla como uno de los encuentros más afortunados de toda su vida, en el que platicaron de su niñez, de sus aficiones y de los planes que tiene en el corto plazo.

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A manera de tributo, el actor regaló a Elenita la serie de libros que ha escrito acerca de la niñez de hombres y mujeres prodigio, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz.

El actor fue entrevistado por la mismísima Elena Poniatowska. Foto: Especial.

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