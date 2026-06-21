Al señalar que no existen elementos para anular la elección del pasado 7 de junio en Coahuila, la secretaría general del PRI, Carolina Viggiano Austria, advirtió que Morena debe reconocer que en la democracia “se gana y se pierde”.

En entrevista, la senadora hidalguense puntualizó que a nadie debe sorprender que el PRI se haya llevado “carro completo” porque así lo adelantaban las encuestas y además, la sociedad coahuilense está muy politizada y no se deja engañar por el uso faccioso de los programas sociales del gobierno federal.

Expresó su confianza en que de llegar a instancias federales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deseche los recursos que interponga Morena, por falta de pruebas.

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Carolina Viggiano afirmó que es muy importante que el máximo tribunal electoral demuestre su autonomía y apego al derecho.

“Yo espero que ellos (los magistrados electorales) actúen con dignidad, con decoro, porque van a enfrentar muchas otras cosas. A ellos les falta enfrentar la elección del 27, la elección judicial del 28. Ellos no han pasado las pruebas. Y, finalmente, tendríamos que actuar nosotros en consecuencia, porque a nadie le conviene tener un árbitro deslegitimado, ni siquiera al oficialismo”, recalcó.

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La legisladora priista aseguró que los resultados de los comicios en Coahuila son una derrota de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, que había enfocado sus esfuerzos a invertir para arrebatarle al PRI la mayoría en el Congreso estatal.

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“Lo que pasa es que es un doble fracaso para ella, porque antes de irse al partido sembró programas sociales en Coahuila con una finalidad electoral. En Coahuila, casi un millón de personas reciben programas del Bienestar y, casualmente, es en los últimos años que se ha incrementado de manera extraña. Entonces, a ella lo que le preocupa es que ya no le está resultando eso, porque si le hubiera resultado, habrían ganado. Realmente está tratando de justificar su derrota frente a sus seguidores.

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“Ella no acepta que es una derrota suya porque ella fue la que sembró los programas, y, por supuesto, de Andy, que es el que organizó y estructuró todo el territorio”, puntualizó.

Viggiano Austria lamentó que Morena solo reconozca los resultados de las elecciones cuando gana, pero subrayó que una elección se gana con el trabajo de todos los días y la cercanía con la gente.

“Yo creo que está bien que quieran investigar, pero que realmente se llegue a las últimas consecuencias, porque nosotros no tenemos nada que temer. Además, una elección no se gana en un día; se gana todos los días, con trabajo, con dedicación, con organización de partido, con trabajo bueno de gobierno. Son unos profesionales, nuestros compañeros de partido, que saben estar cerca de la gente y que no es la primera elección de este tipo que ganan. Las encuestas nos decían eso, que se iba a ganar de esta manera en Coahuila. Simplemente se reflejó en los resultados. Yo creo que Ariadna (Montiel) está muy equivocada y quiere justificarse con nosotros, quiere lavarse la cara con nosotros. Ella debe asumir su responsabilidad”, concluyó.

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