Cuernavaca.- La agresión física de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su esposa María Felicia Jiménez, captada en video, ya es investigada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, cuya dependencia precisó que desde el viernes intercambió información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para otorgar las garantías necesarias de protección a la víctima.

En el video que circula en redes sociales se ve al exdirector de Pemex golpeando a su cónyuge en repetidas ocasiones en el interior de una casa habitación del municipio de Emiliano Zapata, contiguo a Cuernavaca. De acuerdo con la fecha de grabación, la agresión ocurrió el pasado 15 de marzo.

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“La Fiscalía General del Estado de Morelos inició una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de un video, en donde se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer”, citó la dependencia.

La FGE citó que en pleno respeto y congruencia con las acciones a favor de una justicia eficaz para mujeres, niñas, niños y adolescentes, la diligencia se abrió respecto al video sobre hechos “probablemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un ex funcionario federal”.

La Fiscalía Morelos asumió el compromiso de agotar todas las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar una vida libre de violencia en contra de mujeres, niñas y niños.

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