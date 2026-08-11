La compañía de semiconductores Nvidia ha alcanzado un acuerdo con algunas de las principales firmas de inversión de Wall Street para reunir 500 mil millones de dólares destinados a financiar el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial (IA), según informó este lunes The Wall Street Journal (WSJ).

Entre los grupos financieros que se han comprometido a participar en este esfuerzo conjunto se encuentran Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs y KKR.

El acuerdo se estructurará a través de diferentes vehículos de inversión en lugar de consistir en una sola gran colaboración.

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Además, el medio señala que los compromisos podrían superar los 500 mil millones de dólares con el paso del tiempo, añadió dicha persona.

Nvidia ha mantenido conversaciones recientes con OpenAI para proporcionar un respaldo financiero de aproximadamente 250 mil millones de dólares destinado a un proyecto de centro de datos.

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Asimismo, Meta se asoció recientemente con BlackRock para financiar, fuera de su balance, un nuevo centro de datos ubicado en Texas.

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