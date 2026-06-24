Mundo | 24-06-26 | 09:57 | Actualizada | 24-06-26 | 09:57 |

Nueva York. anunció este miércoles el desarrollo y la fabricación de su primer chip propio de (IA), bautizado como 'Jalapeño', diseñado específicamente para optimizar y acelerar el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje (LLM).

Catalogado por la compañía creadora de como un "procesador de inteligencia" o "acelerador de IA", 'Jalapeño' fue desarrollado desde cero por OpenAI y llevado a la fase de producción en colaboración con el fabricante de semiconductores Broadcom.

"Al diseñar nosotros mismos una mayor parte de la , podemos ofrecer más inteligencia con mayor eficiencia y seguir impulsando la IA avanzada hacia un acceso más amplio", afirma Greg Brockman, presidente de OpenAI, este miércoles en el comunicado.

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Según detalló la firma, este silicio está concebido para dar soporte a las cargas de trabajo de ChatGPT, el sistema de programación Codex, su interfaz de programación de aplicaciones (API) y futuros productos basados en agentes automatizados.

La entrega física de las primeras muestras fue realizada este miércoles a los máximos directivos de OpenAI, Sam Altman y Brockman.

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Tras el anuncio de la alianza, las acciones de Broadcom subieron cerca de un 2% en, aunque después moderaron el avance hasta alrededor del 1%.

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Desde sus inicios, OpenAI ha dependido de forma masiva de las costosas unidades de procesamiento gráfico (GPU) de para entrenar y operar sus modelos.

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No obstante, la tecnológica estadounidense ha buscado diversificar su cadena de suministro mediante acuerdos con firmas como Advanced Micro Devices (AMD), Cerebras y (AWS) para el uso de sus chips Trainium.

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ss

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