Wall Street cerró este martes con todos sus índices en rojo, liderados por la caída de 2.2% del tecnológico Nasdaq, que a su vez se vio lastrado por el desplome de empresas como Micron (-13%), una de las mayores empresas estadounidenses de semiconductores.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, bajó 0.1%, hasta 51 mil 666 unidades, mientras que el S&P 500 retrocedió 1.4%, hasta 7 mil 365 enteros.

Las ventas se extendieron por los mercados por segundo día consecutivo, después de que la caída comenzara en Asia ante la creciente preocupación por el elevado gasto en inteligencia artificial (IA) y semiconductores.

Aunque este año las empresas vinculadas a la IA han impulsado gran parte de las ganancias bursátiles, aumentan las dudas sobre los costos asociados a la construcción de centros de datos y la capacidad del sector para generar ingresos que justifiquen esas inversiones, destacó The Wall Street Journal.

Tecnológicas

El Nasdaq venía de registrar una caída de 1.3% el lunes, liderada por Alphabet (-5%), tras la salida de varios talentos de alto perfil del área de IA de la compañía. Este martes amplió sus pérdidas con un descenso adicional cercano a 1%.

También registraron fuertes caídas Sandisk (-5%), Arm Holdings (-10.1%) y Marvell Tecnhnology (-9.4%), todas ellas compañías vinculadas al sector de los semiconductores y la infraestructura para IA y centros de datos.

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