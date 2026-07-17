Nueva York.- Apple destronó a Nvidia momentáneamente como la empresa más valiosa del mundo este viernes, tras perder el gigante de los chips un 3% de su cotización en la apertura de Wall Street.

A la apertura del parqué neoyorquino, las acciones de Nvidia cayeron, arrastrando su valor de mercado a 4.84 billones.

El valor de Apple, por su parte, ascendió a 4.9 billones de dólares, tras recuperarse sus acciones antes que las de Nvidia.

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Sin embargo, el relevo duró poco y el gigante de chips recuperó su puesto en lo alto de la tabla de las empresas más valiosas del mundo.

A las 11.00 hora local (15.00 GMT), Nvidia alcanzaba los 4 mil 922 billones de capitalización de mercado y Apple los 4 mil 894 billones de dólares.

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La pugna por el liderazgo del mercado refleja el auge del sector de la inteligencia artificial (IA).

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El dominio de Nvidia se basa en la necesidad del mercado de hacerse con procesadores para centros de datos de IA, que le ha convertido en un actor clave en un mercado cada vez más grande.

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Apple también está apostando por el sector de la IA.

Las empresas que le siguen en la lista son Alphabet, la empresa matriz de Google, Microsoft, Amazon, TSMC y Broadcom.

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