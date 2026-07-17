La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno va a hacer el "máximo esfuerzo" para disminuir la llegada de sargazo a las playas de Quintana Roo.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de julio en Tulum, Sheinbaum Pardo reconoció que este mes ha incrementado la llegada de sargazo, además que se prevé la adquisición de más barcos sargaceros.

“Es muy difícil prevenir, atender la causa fundamental, es complejo y es un asunto, en todo caso, internacional. Lo que podemos hacer es evitar que llegue el sargazo a las playas o hacer nuestro máximo esfuerzo para disminuir la llegada del sargazo a las playas”, dijo.

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Señaló que el gobierno estatal de Mara Lezama, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Marina, y la Secretaría Ciencia y Tecnología, encabezan esfuerzos con el desarrollo de un programa integral.

“¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros y el día de mañana temprano le estaríamos presentando? Una solución mayor a la atención del problema del sargazo. ¿En qué consiste? Esencialmente en adquirir más barcos sargaceros para que puedan capturar el sargazo en el mar y también mayores barreras, en coordinación con los hoteleros.

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“Y ese sargazo llevarlo a un centro para que pueda ser reciclado y utilizado en algunas actividades económicas, ya sea producción de energía o de materiales para construcción, o de otras posibilidades que tiene el sargazo, pero hay que pescarlo en el mar y para ello necesitamos más capacidad”, expuso.

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