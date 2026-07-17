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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras en México, quien fue acribillado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta cuando se encontraba en su residencia.
Martínez fue asesinado el jueves en el estado de Puebla, frente a su hijo de 13 años y su madre.
La organización, con sede en Miami, exigió una investigación "exhaustiva e independiente que permita identificar a los responsables y determinar si el crimen estuvo relacionado con su labor periodística".
"La impunidad en estos crímenes fomenta nuevos ataques contra la prensa", lamentó en un comunicado el presidente de la SIP, Pierre Manigault, que llamó a las autoridades a "no descartar la labor periodística como una posible línea de investigación".
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Martínez Contreras era el director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, una página en Facebook centrada en la información local y cobertura de temas de seguridad de alto impacto en la región.
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Según la SIP, la familia del fallecido había denunciado amenazas contra el periodista meses antes del asesinato, vinculadas con unas informaciones que publicó sobre un grupo criminal.
El propio periodista denunció estas amenazas en un video compartido con la prensa.
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México es el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años y figura en el lugar 122 de 180 en la última clasificación anual de libertad de prensa de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han sido desaparecidos desde el año 2000 en México, de acuerdo con datos de 2026 de RSF.
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mcc
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