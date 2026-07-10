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Karla Gómez, dueña del famoso pato "Merlín" que se volvió la mascota no oficial del Mundial de futbol, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su apoyo para tener un lugar donde habitar en la Ciudad de México.
En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 10 de julio en Palacio Nacional, la comerciante de aguas celebró: “¡Ya tenemos casa!”.
Contó Karla Gómez que vivía con sus hijos en un local en la zona Centro de la Ciudad de México, y expresó que la Presidenta se le puso en su camino para mejorar su vida y la de su familia con vivienda.
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“Entonces un buen día me la puso en el camino y fue cuando me preguntas ‘si necesitaba algo’, y le comenté mi situación; le enseñé las fotos de dónde vivíamos, dónde nos bañábamos y demás. Y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar y eso fue real”, externó la dueña del famoso pato Merlín.
“Hoy estoy más tranquila porque mis hijos estamos durmiendo ya en otro lugar. Estamos bien, ya no estamos vulnerables”, comentó.
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La presidenta Sheinbaum reconoció a la familia Gómez por estar detrás del ave y destacó que autoridades de la Ciudad de México apoyaron para que pudiera tener una vivienda del Instituto de Vivienda.
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“Y nos da mucho gusto, la verdad. Porque no solamente es conocer al gran pato 'Merlín', que se volvió o que conquistó el corazón de las y los mexicanos, y de muchos aficionados de todo el mundo, sino ver a las personas y sus necesidades”, declaró la Mandataria federal.
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“Queríamos contarles esta gran historia y me da mucho gusto, Carla”, agregó Claudia Sheinbaum.
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