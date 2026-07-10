Miami.- El fenómeno meteorológico de "El Niño", que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, podría ser este año "uno de los más fuertes" de la historia, advirtió la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA, con sede en Miami, situó ahora en un 81% la probabilidad de que "El Niño" sea "muy fuerte" de octubre a diciembre próximo, lo que lo ubicaría como uno de los mayores desde que comenzaron los registros en 1950.

Además, hay un 97% de probabilidad de que el fenómeno meteorológico persista hasta la primavera de 2027, añadió el informe del organismo.

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La NOAA advirtió de que "El Niño" "continúa y seguirá fortaleciéndose" desde que emitió un aviso por su formación el 11 de junio, cuando predijo un 63 % de probabilidad de que las temperaturas de la superficie marítima excedan los 2 grados centígrados sobre lo usual en su área de impacto en el Pacífico.

El último informe "pronostica que El Niño se intensificará a lo largo de 2026" porque, además de lo que proyectan los modelos, "un fuerte acoplamiento de la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico contribuye a una confianza muy alta sobre que El Niño continuará hasta principios de 2027".

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La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0,5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".

El Niño es un fenómeno climático que implica aguas más cálidas de lo normal en el Pacífico y aires del oeste más intensos, que resultan en un aumento de la cizalladura vertical del viento.

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Para países en su zona de impacto, como Estados Unidos, esto implica condiciones más secas y un invierno más cálido de lo usual, apuntó la NOAA, aunque también implicará "lluvias y posibles inundaciones" en el sur del país norteamericano.

Los vientos de El Niño también suponen una posibilidad mayor de ciclones tropicales en el Pacífico, aunque una menor probabilidad de huracanes en el Atlántico.

De hecho, el fortalecimiento de El Niño llevó a la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en inglés) a rebajar este miércoles su pronóstico de huracanes, al prever ahora solo nueve tormentas con nombre, muy por debajo de la media, después de la previsión inicial de 13.

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mcc