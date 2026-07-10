Los creadores mexicanos que transmiten en Twitch ya no tendrán que esperar a convertirse en afiliados o socios para acceder a algunas de las principales herramientas de monetización de la plataforma.

La empresa anunció la expansión global de su programa de Monetización, con el que los streamers elegibles podrán utilizar desde su primera transmisión funciones para construir comunidad y comenzar a generar ingresos.

La actualización incluye herramientas como puntos de canal, suscripciones, emotes, insignias y la disponibilidad de Bits para todos los creadores elegibles, independientemente de su nivel dentro de la plataforma.

La medida cobra especial relevancia en México, donde las industrias creativas ya representan 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras del INEGI.

Para Mike Minton, director de Producto de Twitch, el objetivo es reducir una de las principales barreras que enfrentan quienes buscan abrirse camino en la economía digital, es decir, monetizar antes de consolidar una gran audiencia.

“También queremos que las oportunidades de monetización estén disponibles desde etapas más tempranas del recorrido de un creador, para que quienes apenas comienzan puedan generar impulso con mayor rapidez”, señaló Minton en entrevista.

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Crecer desde la comunidad

La estrategia de Twitch no se limita a ofrecer nuevas formas de obtener ingresos. Minton explicó que la plataforma busca ampliar su ecosistema de monetización mediante herramientas que fortalezcan la interacción con la audiencia y diversifiquen las fuentes de ingresos.

En ese sentido, la compañía también invierte en funciones de descubrimiento de contenido, integraciones con patrocinadores, experiencias móviles y mecanismos de participación que permitan a los creadores construir comunidades más sólidas desde etapas tempranas.

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El directivo señaló que el crecimiento de los streamers depende tanto de la monetización como de la posibilidad de ser encontrados por nuevas audiencias. Por ello, Twitch continúa desarrollando sistemas de recomendación, herramientas para transmisiones colaborativas y mejores experiencias de descubrimiento desde dispositivos móviles.

“El objetivo no es apoyar únicamente a los creadores más grandes de Twitch, sino construir un ecosistema donde los creadores de todos los tamaños tengan oportunidades reales de crecer”, indicó.

La plataforma amplía el acceso a Bits, suscripciones y otras funciones para impulsar a creadores. Foto: Pexels

México gana peso en la economía de los creadores

Para Twitch, México se ha convertido en uno de los mercados con mayor potencial dentro de América Latina gracias a la combinación de una población joven, una fuerte influencia cultural y una comunidad digital altamente participativa.

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Minton destacó que el contenido generado por mexicanos ya rebasa el ámbito de los videojuegos y abarca música, deportes, estilo de vida, educación, podcasts y transmisiones IRL (In Real Life), lo que amplía las posibilidades para nuevos perfiles de creadores.

De acuerdo con el directivo, esa diversificación también está despertando el interés de las marcas y posicionando a México como un centro creativo con alcance internacional.

La autenticidad seguirá marcando la diferencia

Aunque la inteligencia artificial (IA) comienza a transformar la producción de contenido, Twitch considera que el elemento diferenciador seguirá siendo la interacción en vivo.

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La empresa prevé utilizar la IA para facilitar tareas como edición, moderación, accesibilidad o descubrimiento de contenido, sin sustituir la relación entre los creadores y sus comunidades.

“Lo que hace especial a Twitch es la conexión humana entre los creadores y sus comunidades. Esa interacción en tiempo real, la espontaneidad y la personalidad no pueden automatizarse”, expresó Minton.

El directivo añadió que las herramientas como Bits, suscripciones y puntos del canal no solo cumplen una función económica, sino que fortalecen el sentido de pertenencia: “Las comunidades más fuertes en Twitch son aquellas donde las personas se sienten vistas, involucradas y conectadas”, afirmó.

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