La industria de la seguridad atraviesa una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas. La migración hacia la nube, el avance de la inteligencia artificial generativa y la necesidad de convertir los sistemas de videovigilancia en plataformas capaces de apoyar la toma de decisiones están redefiniendo el sector a nivel global.

Así lo señaló Pedro Simoes, vicepresidente global de video seguridad y analíticos de Motorola Solutions, quien explicó que el mercado se encuentra en una transición tecnológica comparable a la que ocurrió hace más de dos décadas con el paso de los sistemas analógicos a las plataformas IP.

"La nube es una tendencia muy fuerte, pero no es una solución para todos los sectores", explicó el ejecutivo durante una entrevista con Tech Bit. Aunque cada vez más organizaciones buscan aprovechar la capacidad de procesamiento y análisis que ofrecen los servicios cloud, existen industrias altamente críticas donde la adopción será más lenta.

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Entre ellas mencionó instalaciones penitenciarias, aeropuertos, plantas nucleares y otros entornos donde la continuidad operativa y los requisitos de seguridad exigen mantener parte de la infraestructura de manera local.

Ante este escenario, Motorola Solutions apuesta por modelos híbridos que permitan combinar tecnologías instaladas en sitio con servicios basados en la nube, todo administrado desde una única plataforma.

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La IA deja de ser una herramienta de monitoreo

Uno de los cambios más relevantes, de acuerdo con el directivo, es que la inteligencia artificial ya no se limita a detectar eventos o generar alertas.

La nueva generación de herramientas busca reducir el tiempo que transcurre entre la detección de un incidente y la respuesta de los operadores. Para ello, la compañía presentó una nueva plataforma denominada Operator, una solución basada en IA agéntica que integra información proveniente de sistemas de video, controles de acceso y sensores en una sola interfaz.

IA agéntica y plataformas unificadas marcarán el futuro de la seguridad. Imagen: Motorola

El objetivo es que los responsables de seguridad cuenten con mayor contexto para actuar de forma rápida y coordinada ante situaciones críticas.

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Según explicó, el futuro de la industria apunta a ecosistemas integrados donde la tecnología no solo observe lo que ocurre, sino que también colabore activamente en la toma de decisiones. "No es solo identificar. No es solo visualizar. Es ser colaborativo en las decisiones que el operador tiene que tomar", destacó.

Respecto al desarrollo de las ciudades inteligentes, el especialista considera que la videoseguridad tendrá un papel central debido a que las cámaras se han convertido en sensores capaces de generar información valiosa para múltiples aplicaciones. "Hoy una cámara es un sensor. Produce datos y esos datos pueden utilizarse para muchas aplicaciones", explicó.

Además de la seguridad, esta información puede emplearse para optimizar operaciones logísticas, mejorar procesos industriales, analizar patrones de movilidad o incluso apoyar decisiones comerciales dentro de establecimientos y centros de distribución.

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Transparencia y ética en el desarrollo de IA

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial también plantea desafíos relacionados con la privacidad y el uso responsable de los datos.

Para enfrentar este escenario, Motorola Solutions ha desarrollado mecanismos de gobernanza enfocados en la transparencia de sus herramientas.

Uno de ellos son las llamadas "etiquetas nutricionales de IA", documentos que detallan el funcionamiento de los modelos utilizados por la empresa y ofrecen información clara sobre sus capacidades y limitaciones. "Somos la primera empresa del sector empresarial y de seguridad pública en crear y utilizar este tipo de etiquetas de IA", señaló Simoes.

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La compañía también cuenta con un consejo interno de asesoría tecnológica encargado de evaluar las implicaciones éticas y operativas de las nuevas tecnologías antes de su despliegue comercial.

México y el reto de los grandes eventos

El ejecutivo destacó que México atraviesa un momento particularmente relevante debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el directivo, la llegada de millones de visitantes ha impulsado inversiones en infraestructura tecnológica y seguridad en sectores como aeropuertos, hoteles, estadios y espacios públicos.

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Aunque evitó revelar detalles específicos de los proyectos en los que participa la compañía, aseguró que Motorola Solutions mantiene una colaboración activa con diferentes niveles de gobierno para fortalecer las capacidades de monitoreo y respuesta durante el evento. "La seguridad es una prioridad en cualquier lugar del mundo y nuestra responsabilidad como fabricantes es desarrollar tecnología que permita proteger personas, infraestructura y servicios", comentó.

IA agéntica y plataformas unificadas marcarán el futuro de la seguridad. Imagen: Motorola

El futuro de la tecnología de seguridad

Finalmente, el directivo recomendó a las organizaciones adoptar una visión de largo plazo al momento de invertir en tecnología de seguridad.

A su juicio, los líderes empresariales deben buscar plataformas capaces de evolucionar constantemente y adaptarse a nuevas necesidades sin requerir reemplazos completos de infraestructura. "La decisión no debe basarse únicamente en los problemas que tienes hoy, sino en los desafíos que tendrás dentro de tres o cinco años", concluyó.

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Para Motorola Solutions, la combinación de nube, inteligencia artificial generativa y plataformas unificadas será el eje que definirá la próxima etapa de evolución de la industria de la seguridad.

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