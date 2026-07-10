La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar públicamente sobre la resolución judicial que permitió a Gilda Susana Lozoya Austin continuar en libertad provisional su proceso penal por el delito de lavado de dinero, al señalar que corresponde a la institución explicar el estado del caso.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la decisión de una jueza federal que rechazó ordenar prisión para Gilda Lozoya y sobre los señalamientos de que la FGR no habría presentado elementos suficientes para sustentar la medida cautelar.

“Tiene que informar la Fiscalía, en este caso”, respondió Sheinbaum, quien reveló que ya solicitó a la dependencia un reporte sobre el asunto.

Lee también FGR no logra prisión para hermana de Emilio Lozoya; jueza ratifica su libertad provisional

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, es señalada en el caso de Agronitrogenados. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La titular del Ejecutivo explicó que incluso abordó el tema con la fiscal durante una reunión del Gabinete de Seguridad, a quien pidió emitir un comunicado para dar a conocer la situación procesal del caso.

Empresario Alonso Ancira mantiene adeudo por caso Lozoya, dice Sheinbaum

Al referirse al caso Lozoya, Sheinbaum también recordó que el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, aún mantiene un adeudo derivado del acuerdo reparatorio alcanzado con las autoridades.

[Publicidad]

“Todavía falta un último pago derivado del acuerdo reparatorio que se hizo en su momento”, señaló la presidenta, quien indicó que solicitó a la Fiscalía informar sobre el cumplimiento de ese compromiso para que la ciudadanía conozca el estado del caso.

Lee también Detienen en Quintana Roo a Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont

Emilio Lozoya (derecha) y Alonso Ancira (izquierda). Foto: Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro.com

Ante la posibilidad de que continúen las acciones legales, Sheinbaum sostuvo que el proceso seguirá su curso, al insistir en que Ancira aún tiene recursos pendientes por cubrir.

[Publicidad]

“Sí, por supuesto. Sí, porque todavía hay recurso que debe”, afirmó.

El pasado 6 de julio, la presidenta ya había solicitado a la FGR presentar un informe detallado sobre las implicaciones de Gilda Lozoya en el caso Agronitrogenados y dio a conocer que se reactivó una orden de aprehensión contra Alonso Ancira, antiguo dueño de AHMSA, empresa que vendió la planta Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

nro/apr