La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Carlos “N”, señalado por su probable participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y robo agravado, tras un violento asalto ocurrido en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2026, cuando la víctima caminaba hacia su domicilio y fue interceptada por dos hombres que intentaron despojarla de sus pertenencias. Durante el robo, el ahora imputado presuntamente la atacó con un arma punzocortante, causándole una lesión que puso en riesgo su vida, mientras su cómplice robó un teléfono celular y dinero en efectivo antes de escapar.

La Fiscalía informó que, tras la denuncia, agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Policía de Investigación reunieron entrevistas, dictámenes periciales y diligencias de reconocimiento que permitieron identificar al probable agresor y obtener una orden de aprehensión.

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Carlos “N” fue detenido el pasado 6 de julio en la alcaldía Cuauhtémoc y, durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlo a proceso por ambos delitos, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina indicó que las investigaciones continúan para identificar y detener al segundo presunto participante en el asalto, al tiempo que reiteró que el imputado debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.

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afcl