Texcaltitlán, Méx.— A dos años del enfrentamiento entre civiles e integrantes de grupos delictivos de La Familia Michoacana en la comunidad de Texcapilla, la seguridad por parte de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad estatal se mantiene en la zona a través de bases de operación, informó el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo.

“Tan es así que no se ha presentado y no hemos detectado que haya regresado el crimen organizado, hasta el momento no, y la población también ha estado colaborando cuando ven algo irregular o personas sospechosas, se atiende, pero afortunadamente no se ha presentado ningún incidente que lamentar”, dijo.

Descartó que hasta el momento exista presencia de miembros de células delictivas. “El tema de la zona sur del estado no lo hemos dejado de lado”, agregó.