Durante la primera sesión extraordinaria en territorio, en una plaza pública en Tenejapa, Chiapas, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que el Pleno es el nuevo rostro de la justicia el cual decidió celebrar sesiones extraordinarias fuera de su sede para efectuarlas en las comunidades más vulnerables y tratar asuntos que les conciernen.

Durante la sesión los ministros portaron el traje tradicional típico de Tenejapa.

“Por primera vez en la época contemporánea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sesionar en territorio.

Ministros de la Corte realizan primera sesión extraordinaria en plaza pública de Chiapas (26/02/2026). Foto: Especial

“Este es el nuevo rostro de la justicia, una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo… Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia”, aseveró ante cientos de asistentes.

Agregó que muchas veces en las comunidades solo sienten los efectos de alguna decisión cuando se aprueba una ley, cuando se hace un programa de gobierno o cuando se dicta una sentencia.

El ministro presidente recordó que, en la comunidad llegaban los efectos de estas decisiones y solo sabían que había un poder a lo lejos, que tomaba esa decisión.

Ministro presidente de la Corte Hugo Aguilar durante sesión extraordinaria en plaza pública de Chiapas (26/02/2026). Foto: Especial

“Y sobre la Suprema Corte, pues lejanamente sabíamos que había algunas personas que se llamaban jueces, magistrados o ministros. Era un tanto lejano y ajeno esta función que nosotros desarrollamos.

“Por eso la nueva Suprema Corte, ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo quienes hacemos justicia.

“Que ustedes vean cómo deliberamos, que ustedes sepan qué decimos, cómo reflexionamos y cómo tomamos la decisión. Este es el objetivo central de venir hasta acá”, aseveró Aguilar Ortiz.

