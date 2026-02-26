La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz asistió la mañana de este jueves a los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para presentar un escrito de defensa, luego de que el exjefe delegacional en Tlalpan, Carlos Imaz, la demandó por presunto daño moral, al hacer alusión, en uno de los debates presidenciales de 2024, al video en el que aparece recibiendo dinero en efectivo del empresario Carlos Ahumada.

“Él argumenta que dañé su reputación, su imagen y su honor en el debate presidencial del 28 de abril de 2024. La verdad, lo que yo dejé en el debate lo tomé de un video que se hizo público en 2004, en el que se ve al señor Carlos Imaz tomando fajos de billetes y metiéndolos en una bolsa”, señaló en entrevista.

Xóchitl Gálvez aseguró que lo que Imaz quiere es una indemnización económica y censurarla porque sus videos en redes sociales en los que critica al régimen morenista se han vuelto muy virales.

“Mi defensa fundamentalmente es que se quiere coartar mi libertad de expresión, porque yo lo hice en un marco de libertad de expresión. No sé si les molesta que hago videos que se vuelven muy virales en las redes sociales, donde cuestiono el actuar del gobierno, pero nunca lo cuestiono con mentiras, con falsedades, lo cuestiono con argumentos, con datos, con ideas, porque soy de esa oposición valiente que se requiere en México”, expuso.

Dijo que no sabía que por exhibir hechos de conocimiento público la podían acusar de daño moral. “Cuando haces un debate político, la libertad de expresión es más amplia. Yo me defendí de algo que la Presidenta dijo. Yo dije que todos mis contratos son legales; de hecho, fui auditada ‘cañón’ por el gobierno y no me pudieron encontrar absolutamente nada ilegal en mis empresas. Señalé que su exmarido estaba tomando dinero en una foto que presenté en el debate. […] Ahí la actual Presidenta pudo haber dicho que era falso lo que yo estaba diciendo y no lo negó. Simplemente se rio, pero no negó nunca que Carlos Imaz estuviera tomando dinero en esa fotografía que yo mostré en el debate”, recalcó.

En su escrito, la excandidata presidencial opositora señala que da respuesta a la “improcedente e infundada demanda promovida por el señor Carlos Imaz Gispert, negando desde este momento que le asista acción o derecho para reclamar las prestaciones que pretende…”.

Gálvez Ruiz informó que el juez le ofreció resolver el caso conforme a derecho. “Le pude dar dos o tres argumentos de qué es un debate político en igualdad de circunstancias. […] Tengo confianza en el juez, me dijo que va a haber probablemente una conciliación. No sé si venga Carlos Imaz, voy a aprovechar para preguntarle qué hizo con la lana, si ya se la acabó y por eso quiere más. No sé cuál sea el argumento del señor para demandarme, porque lo que busca es una compensación económica. Eso es lo que hay en el fondo, dinero”, afirmó.

