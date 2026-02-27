La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ahora lleva su propuesta de reforma electoral a asambleas por el país.

Durante un evento en Sinaloa, la mandataria defendió su propuesta al rechazar que la eliminación de las listas plurinominales representen un retroceso democrático o un acto de autoritarismo.

Durante un evento en Sinaloa, donde estuvo acompañada por el gobernador Rubén Rocha Moya, la mandataria sostuvo que su iniciativa plantea que todos los diputados y diputadas sean electos por voto directo de la ciudadanía.

“¿Qué dijimos? Que ya no haya listas de partidos plurinominales, que todos los diputados y diputadas los elija el pueblo, se enojan, dicen que eso es autoritarismo. ¿Cómo va a ser autoritarismo? Que todos los elija el pueblo. Porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, afirmó ante decenas de asistentes.

Sheinbaum reiteró que la reforma no busca concentrar poder, sino fortalecer la participación ciudadana y hacer más transparente la representación legislativa.

La mañana de este viernes, la mandataria señaló que quitar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es producto de un análisis serio y no de ocurrencias, y que el objetivo es garantizar certeza y confianza en los comicios.

La presidenta insistió en que los principios de la llamada Cuarta Transformación pasan por ampliar los mecanismos de decisión popular y mantener como eje central la voluntad del pueblo.

Morena está listo para debate sobre reforma electoral

La bancada de Morena en el Senado confió en que se lograron los votos necesarios para aprobar la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, aún con la indecisión o titubeos de los partidos aliados.

Aseveró Miguel Pavel Jarero Velázquez, senador del partido guinda, quien respaldó la propuesta de reforma que busca reducir el costo de la democracia y establecer reglas claras que fortalezcan la representación política en México.

Señaló que se trata de un compromiso que hoy cumple la mandataria: avanzar hacia elecciones menos caras, más austeras y más cercanas al pueblo.

“El objetivo es claro: que la democracia cueste menos y represente más”, afirmó.

Jarero Velázquez destacó que ésta iniciativa responde a una lucha histórica por eliminar privilegios y corregir distorsiones que, en muchos casos, permitieron que las militancias fueran utilizadas por las cúpulas de los partidos, concentrando decisiones y espacios lejos del territorio.

Subrayó que la representación de las minorías no se excluye; por el contrario, se legitima mediante la participación política real en colonias, comunidades y municipios, reconociendo el trabajo de quienes construyen organización desde abajo.

Finalmente, aseguró que desde el Senado, la bancada de Morena acompañará toda reforma que fortalezca una democracia más justa, plural y auténticamente participativa.

Continuidad de Programas para el Bienestar: Sheinbaum

Durante el evento, Sheinbaum recordó que a partir de 2018 inició un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que convirtió en derechos los Programas para el Bienestar, y que junto al aumento del salario mínimo permitió que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, dijo que no solo se dio continuidad a los apoyos que ya existían para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de preparatoria, sino que también se pusieron en marcha tres nuevos: Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal.

Anunció que en San Ignacio se tendrá una Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) o de la Universidad Benito Juárez.

Previo al evento, en Mazatlán, la presidenta informó que en Sinaloa habrá 20 planteles de Bachillerato Nacional “Margarita Maza” al entregar becas Benito Juárez a estudiantes de Educación Media Superior.

Sheinbaum visitó el centro de salud en Sinaloa

En el marco de su vista a Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una visita sorpresa al centro de salud de San Ignacio.

En el lugar, la Mandataria federal supervisó junto al gobernador Rubén Rocha el abasto de medicamentos y destacó que Rutas de la Salud llevan los medicamentos necesarios a todos los rincones del país a través de IMSS-Bienestar.

Al encabezar la entrega de programas de Bienestar en San Pedro, Sinaloa, aseguró que se llevan medicamentos gratuitos a la entidad ante un reclamo de un sinaloense.

La titular del Ejecutivo federal recorrió el centenario de Salud de San Ignacio, donde se reunió con personas trabajadoras y personal médico.

"Está llegando la Ruta de la Salud", aseguró un trabajador de la clínica.

