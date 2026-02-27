En el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que “es una probabilidad” el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial para 2028.

“Lo estamos revisando. Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 28, que lo enviemos como propuesta, a definición del Congreso. Estamos evaluando también los costos, porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo", dijo.

“Entonces hacerlo en otro año, también implicaría sus costos entonces, estamos evaluando qué significaría. Y también la cantidad de boletas que tendría la ciudadanía en un año”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa.

Lee también “Es de principios acompañar o no la iniciativa”

Recordó que ya no se elegiría a ministros de la Corte y al Tribunal de Justicia.

“Lo estamos evaluando y también el tema de la revocación”, dijo.

—"¿La revocación de mandato para el 2017 sigue en pie?", se le preguntó.

—"Ya vamos a hablar de eso después", aseguró al mismo tiempo de señalar que la propuesta de la reforma electoral no contempla nada respecto a la consulta de revocación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr