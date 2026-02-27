Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, confía en que los aliados de los partidos Verde y del Trabajo acompañarán la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en cuanto vean el documento final, que se presentará el lunes ante el Congreso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, admite que Morena no tiene un plan de acción si es que el PT y el PVEM deciden no acompañar la propuesta, que hasta el momento los mantiene con “indecisiones”, porque parece difícil de implementar e inviable de organizar, además, merma la representación proporcional.

Asegura que “es un asunto de principios” acompañar o no la reforma y aunque descarta una ruptura inicial, sí advierte que se verá de qué está hecha la alianza, de cara a las exigencias de la ciudadanía.

¿Ustedes lo tomarían como una traición para el partido o para la ciudadanía, que no vayan con la reforma?

—No, no adelantemos vísperas, yo digo que hay que esperar. Yo no adelantaría nada, vamos a esperar a que se presente la iniciativa y vamos a esperar también que haya un acompañamiento de parte de los partidos aliados una vez que conozcan que la iniciativa no debilita a ningún partido, incluyéndolos a ellos, no los debilita.

Al contrario, se van a legitimar más si aprueban una reforma que contiene una exigencia del pueblo, porque no es una propuesta aislada que a la Presidenta se le ocurrió en un cuarto sola. Hizo muchas consultas y no sólo eso, tiene tiempo que la gente no está de acuerdo con cómo se elige a los plurinominales, hay una exigencia de que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos.

Afirman que el proyecto es inviable, poco práctico, incongruente y “fuera de toda realidad”...

—Para nada. Facilísima la implementación. Basta con que la diferencia va a ser que en la boleta ya como está hasta hoy, sino que va a tener dos recuadros. Y en lugar de sólo votar por un partido, aparte de votar por los candidatos de ese partido para el distrito, vas a poder votar por un hombre y una mujer para la plurinominal por circunscripción. Entonces, la lista no te la imponen los dirigentes. Ahora, tú decides quién va a entrar. ¿Qué tiene de complejo eso? ¿Qué tiene de difícil? Si hoy la boleta ya trae los nombres en la parte de atrás, sólo que los nombres entran en el orden que desean las dirigencias de los partidos. Ahora la gran diferencia es que el ciudadano va a poner un hombre y una mujer y van a quedar, por descarte, los mejores perdedores, digamos, de cada partido. Eso no requiere de otra boleta.

Más bien eso se va a traducir en que todos aquellos que sí salieron a campaña, que se asolearon, que obtuvieron mejores votaciones, son los que van a entrar como plurinominales por ser los mejores perdedores del partido no ganador. ¿Quiénes van a integrar las curules plurinominales? Aquellos candidatos de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN que no ganaron, pero que hicieron muy buen papel. Los mejores del partido perdedor y no las cuotas de poder.

¿Está en riesgo la alianza Morena-PT-PVEM después de esto? ¿No viene a sembrar división?

—Pero todavía no nos adelantemos. Es que lo dices así como si ya se hubiesen negado. Vamos a esperar. Todavía vamos a esperar.

¿Tiene un plan por si se niegan?

—No. Es que yo no voy a decir “por si se niegan, esto”. No, vamos a esperar. Nosotros confiamos en que acompañen la reforma y hay que esperar. El lunes se presenta en la Cámara de Diputados, va a iniciar la discusión y nosotros esperamos que haya un acompañamiento, porque la propuesta es un asunto de principios.