La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la población exigía la eliminación de los legisladores plurinominales, por lo que su compromiso fue cambiar la manera en que se eligen y reducir el costo de las elecciones en México: “no son grandes cambios”, dijo.

“Ya no va a haber listas de plurinominales, ahora la representación proporcional, el porcentaje que le toca a cada partido, va a ir al territorio, va a ser votado y que disminuya el costo de la elección y el dinero de los partidos, disminuye en 25%. Estamos haciendo la propuesta y ya depende de los diputados y senadores aprobarla. Como ven, no son grandes cambios”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa mencionó que partidos de oposición acusaban que la reforma electoral eliminaría la representación de las minorías, lo cual negó la mandataria. Afirmó que de ser aprobada, los aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados tendrán que buscar el voto popular en las calles.

Elecciones. Fotos: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

“Depende de los diputados y senadores, porque decían: ‘Es que va a ser una derrota’. No, para la Presidenta es un compromiso cumplido. Ya depende de diputados y senadores aprobarlo. Ahora, la gente va a saber quién votó por una o por otra decisión. Y la alianza de los partidos depende de Morena y de los partidos políticos hacia el 2027”, mencionó.

Afirmó que en el Senado de la República está proponiendo que permanezcan una senadora y un senador de cada entidad de la República, o sea 64 legisladores. Además del primero de minoría o el mejor perdedor y que ya no haya lista de representación proporcional. Mientras que en el caso de la Cámara de Diputados, se mantiene la fórmula para su conformación.

“¿Qué quiere decir esto? La Cámara de Diputados se conforma por 500 diputados, 300 que representan a los 300 distritos electorales y 200 de representación proporcional. ¿Qué es la proporcional? es el número de diputados que le tocan a cada partido político de acuerdo a la proporción que sacaron de la votación total. De acuerdo a una fórmula que está establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, explicó Sheinbaum Pardo.

Detalló que lo que cambia es la manera en que los aspirantes son incorporados a la representación proporcional, porque a la gente no le gustan las listas de las cúpulas de los partidos políticos, pues no buscan el voto en territorio.

“Ahora decimos que de esos 200, una parte que sean los mejores perdedores, puede ser el primero, segundo o tercer lugar de acuerdo a la proporción que le toca cada partido y los otros otros van a votación. ¿Por cuántos va a votar la gente? Por dos nada más, mujer y hombre. Y entonces pues va a tener una diversidad muy grande la representación proporcional, pero todos van a votación”, señaló.

La presidenta precisó que respeta la opinión de todos los partidos políticos, sin embargo, tiene que cumplir con un mandato popular, que fue el compromiso que hizo durante su campaña en 2024.

