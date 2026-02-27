Luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtiera que la eventual desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), como parte de la reforma electoral, representaría un reto inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la propuesta no es producto de una “ocurrencia”, sino que está bien trabajada y analizada.

La mandataria explicó que, si el cómputo distrital inicia desde el primer momento de la jornada electoral, se podría contar con resultados oficiales en menor tiempo, lo que modificaría la necesidad del PREP como mecanismo preliminar.

“Pues no estamos de acuerdo. Si el cómputo distrital comienza a hacerse desde el primer momento, se tendrá un resultado oficial más pronto. Es distinto”, señaló.

Sheinbaum subrayó que la iniciativa forma parte de un planteamiento integral que fue nutrido a partir de foros y opiniones recogidas en distintos puntos del país.

“No es una propuesta de ocurrencias, es una propuesta bien trabajada, bien analizada, y que recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, afirmó, al insistir en que la reforma busca fortalecer la certeza y eficiencia del sistema electoral.

Después de que la comisionada presidenta del INE expresó que el INE da tranquilidad, Sheinbaum Pardo insistió en la realización de los cómputos distritales.

“Finalmente, si se hacen los cómputos a tiempo, pues no tendría ningún problema. Respeto mucho la opinión de la presidenta de del INE, pero en este caso recuperamos las propuestas de distintos sectores de la sociedad y lo incorporamos en la reforma”, dijo.

nro/apr