La extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) Vania Pérez Morales afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las auditorías locales son los organismos mayormente responsables de que el crimen organizado se haya infiltrado entre los gobiernos municipales y estatales en México, por lo que urge una reforma que retire vicios de sus funciones.

En la presentación de una carta compromiso que el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción propone firmen los aspirantes a ocupar la titularidad de la ASF, Vania Pérez afirmó que, en el Índice Global de Percepción de Corrupción, la organización Transparencia Internacional hace referencia a las omisiones de auditoría que llevaron a México al lugar que hoy ocupa en esa materia y ante el mundo.

“¿La Auditoría Superior de la Federación no sabía lo que estaba pasando en las aduanas con el huachicol fiscal? ¿No sabía lo que estaba pasando en los estados y municipios? ¿No sabía lo que estaba pasando en la frontera norte? ¿O lo sabía y fue omisa y se volteó para otro lado? Porque eso es igualmente grave, la omisión también es un delito”, dijo Pérez Morales.

Lee también Índice de corrupción: Crimen organizado, infiltrado en política

Auditoría Superior de la Federación. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El presidente del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, Gerardo Lozano, también señaló algunas irregularidades en la ASF, principalmente en la gestión de David Colmenares Páramo, quien debe dejar el cargo el próximo 15 de marzo.

Entre éstas está la disminución de denuncias entre los ocho años que ha atendido la ASF a “una política de prevención y no de sanciones”, según lo calificaron los representantes ciudadanos. Por ejemplo, en 2017, el año antes de la elección de Colmenares como auditor superior, se presentaron 90 denuncias de la Cuenta Pública de ese año, pero para 2022 solo se presentó una denuncia, respecto a la Cuenta Pública 2023 no se ha presentado ninguna denuncia.

“Que nos digan, si una persona se queda a dormir y a que le sirvan en su oficina, ya lo hubieran despedido. Si una persona pacta a las auditorías, ya lo hubieran corrido también, si una persona no asiste a sus obligaciones constitucionales, ya también lo hubieran separado del cargo. Pero ese manto protector no solo asiste a los políticos, también a quienes deberían de pedir cuentas sobre el dinero de los mexicanos y de las mexicanas”, señaló Vania Pérez.

Lee también Reforma electoral debe impedir entrada del crimen organizado en candidaturas: Manuel Velasco; evitemos lo que pasó en Tequila, dice

Colmenares no debería buscar la reelección: Observatorio

En vísperas de que la Cámara de Diputados emita la convocatoria para elegir al próximo titular de la ASF por un nuevo periodo de 8 años, lo que se espera que suceda el próximo 18 de febrero; Gerardo Lozano, presidente del Observatorio del SNA, destacó que actualmente la auditoría “tiene a un dictador” como representante y que, “si fuera inteligente”, David Colmenares no debería buscar la reelección.

“Si él fuera inteligente, no se atrevería ni siquiera a inscribirse. Si él supiera escuchar los mensajes que se mandan vía iniciativas o incluso el discurso de la presidenta, que se ha manifestado siempre en contra de las reelecciones (…) no debería haber reelección”, dijo Lozano.

Lee también Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, es vinculado a proceso; lo acusan del secuestro de aspirantes de Morena y nexos con el CJNG

David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación, el pasado 31 de octubre de 2023. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

La carta compromiso buscarán llevarla a la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, para que –como una iniciativa ciudadana—los aspirantes a ocupar el puesto que debería dejar David Colmenares puedan firmarla de así quererlo.

“Consciente de la alta responsabilidad pública que implica mi participación en el proceso de selección como titular de la ASF para el periodo 2026-2032, así como del reclamo ciudadano para que la institución actúe con integridad, eficacia, independencia, objetividad y transparencia, suscribo este documento ante los diversos sectores de la sociedad civil”, dice la carta compromiso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc