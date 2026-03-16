La agenta municipal de Guerrero Grande, Eustaquia Sandoval Galindo, denunció que la tarde y noche de ayer ingresaron a la comunidad personas armadas, quienes realizaron disparos desde los accesos principales a la población y desde la azotea de un domicilio particular “de un ciudadano plenamente identificado”.

Mediante un comunicado, aseguró que existe alto riesgo de agresión armada contra los habitantes, entre ellos mujeres, niños y personas mayores. “Se escuchan disparos y se observan luces de vehículos y lámparas en movimiento”, advirtió.

Guerrero Grande es una comunidad de San Esteban Atatlahuca, municipio de la región Mixteca de Oaxaca. Sus habitantes cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos registrados los días 21, 22 y 23 de octubre de 2021, cuando un grupo armado encabezado presuntamente por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.

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El 23 de diciembre del 2021, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.

Mientras que el 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente solicitando al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.

Eustaquia Sandoval solicitó de manera urgente la presencia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca y de la Guardia Nacional para proteger la integridad de la población.

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