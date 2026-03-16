Más Información

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

VIDEO: Rey Felipe VI reconoce que durante la Conquista hubo "mucho abuso"; pide aprender del pasado

VIDEO: Rey Felipe VI reconoce que durante la Conquista hubo "mucho abuso"; pide aprender del pasado

Conquistan con su batalla al Oscar

Conquistan con su batalla al Oscar

Operativo contra "El Mencho": familiares de elementos caídos recibirán apoyo extraordinario; gobiernos estatales hicieron aportaciones

Operativo contra "El Mencho": familiares de elementos caídos recibirán apoyo extraordinario; gobiernos estatales hicieron aportaciones

La agenta municipal de Guerrero Grande, Eustaquia Sandoval Galindo, denunció que la tarde y noche de ayer ingresaron a la comunidad personas armadas, quienes realizaron disparos desde los accesos principales a la población y desde la azotea de un domicilio particular “de un ciudadano plenamente identificado”.

Mediante un comunicado, aseguró que existe alto riesgo de agresión armada contra los habitantes, entre ellos mujeres, niños y personas mayores. “Se escuchan disparos y se observan luces de vehículos y lámparas en movimiento”, advirtió.

Guerrero Grande es una comunidad de San Esteban Atatlahuca, municipio de la región Mixteca de Oaxaca. Sus habitantes cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos registrados los días 21, 22 y 23 de octubre de 2021, cuando un grupo armado encabezado presuntamente por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji.

Lee también

El 23 de diciembre del 2021, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.

Mientras que el 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente solicitando al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.

Eustaquia Sandoval solicitó de manera urgente la presencia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca y de la Guardia Nacional para proteger la integridad de la población.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]