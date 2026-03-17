Chilpancingo, Guerrero.- La gobernadora estatal Evelyn Salgado Pineda presentó la inauguración de los Consejos Estatales y Municipales de Paz y Justicia Cívica, los cuales buscan promover la participación ciudadana a través de comités para resolver conflictos a tiempo y recuperar espacios públicos, fomentar la cultura de la legalidad y reconstruir el tejido social.

En el evento también estuvo presente la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina; asimismo, se aseguró que estos consejos impulsarán acciones encaminadas a fortalecer la paz, la justicia y el bienestar social en Guerrero.

Además, la Salgado Pineda sostuvo que este modelo representa un cambio de paradigma para promover la participación ciudadana y reconoció los esfuerzos del Gobierno de México en impulsar acciones que permiten avances importantes en distintas entidades; según afirmó en Guerrero se registró una reducción en delitos prioritarios como el homicidio doloso.

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Toma de protesta de las y los integrantes del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica. Foto: Especial.

"La paz no solo implica seguridad, sino también bienestar, desarrollo y la llegada de programas sociales a todos los rincones del estado, con un gobierno cercano a la gente y presente en el territorio", señaló.

Por su parte, la subsecretaria Rocío Barcenas destacó el trabajo de territorio de la gobernadora y su respaldo a las acciones del Gobierno nacional en materia de seguridad y atención a las causas de la violencia.

Asimismo tomaron la protesta a las y los integrantes del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica e hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a la construcción de un Guerrero en paz, trabajar en conjunto con mira en el futuro de las infancias.

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