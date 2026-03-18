Más Información
Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”
Sheinbaum invita al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial; la Casa Real destaca "relación fraternal" de amistad
Laura Itzel Castillo turna a Comisiones el Plan B de Sheinbaum; iniciativa incluye reforma al artículo 115 constitucional
EN VIVO Marcha de la CNTE en CDMX y plantón en el Zócalo; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo
EU impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo; se aplicará a 12 países, ¿incluye a México?
Morelia.- Michoacán se ha consolidado como la entidad con el menor índice de impunidad en todo el país, de acuerdo con el estudio de la organización México Evalúa, titulado "Radiografía de la impunidad 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México".
Para el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) este resultado es reflejo de la estrategia enfocada en la eficacia institucional y el fortalecimiento de la procuración de justicia.
En el estudio se consigna que Michoacán alcanzó un porcentaje de impunidad del 67.68 por ciento, la cifra más baja a nivel nacional. Este dato sitúa a Michoacán por encima de estados como Nayarit, Yucatán y Puebla en eficiencia operativa.
Lee también Michoacán destinará 3 mil 100 mdp a infraestructura educativa; fortalecerá escuelas y universidades
Además el reporte señala niveles críticos de impunidad en otras entidades, como es el caso de Jalisco, con un 97.81 por ciento; Morelos, con un 97.61 por ciento; y Guerrero, con un 96.19 por ciento.
Y el mandatario michoacano dijo que "en el estado se han dado avances importantes en materia de procuración de justicia. Los resultados muestran que la investigación y persecución del delito han sido efectivos al contar con instituciones que han fortalecido su actuar".
Asimismo especificó que Michoacán es la entidad con mayor capacidad de respuesta ante conflictos penales. El logro se atribuye directamente a la coordinación entre la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha demostrado una resolución más efectiva de las denuncias presentadas y el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, al fortalecer su actuar en la prevención y combate al delito.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]