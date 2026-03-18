San Luis Río Colorado, Sonora. - Tres migrantes brasileños que desde hace cuatro días se encontraban en situación vulnerable, fueron rescatados por las autoridades y serán trasladados a las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración (INM) para las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Sonora informó que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), participó en el rescate humanitario de Otaciano “N”, de 45 años, Edson “N”, de 41, y Cuper “N”, de 47, de nacionalidad brasileña, en San Luis Río Colorado.

Las acciones derivaron de labores de verificación realizadas el 14 de marzo en un inmueble ubicado en la colonia La Mesa, donde se reportó la posible presencia de personas extranjeras en condición vulnerable.

En el domicilio inspeccionado, se localizaron las tres personas, quienes manifestaron haber permanecido en el lugar durante aproximadamente cuatro días, en condiciones que ameritaron su aseguramiento para protección.

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El arrendatario del inmueble otorgó autorización voluntaria para la inspección, formalizando el ingreso mediante el formato correspondiente, lo que permitió el desarrollo de la diligencia conforme a Derecho.

El aseguramiento fue realizado por personal del INM, quienes trasladarán a las víctimas a la ciudad de Hermosillo para su atención y seguimiento administrativo en materia migratoria.

Durante el operativo se contó con apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora refrendó su compromiso de colaborar en acciones interinstitucionales para salvaguardar la integridad y derechos de personas en contexto de movilidad.

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