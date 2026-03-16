Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado inició la quinta fase de trabajos de la diligencia ministerial en el panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, sur del estado, en cumplimiento a compromisos y acuerdos alcanzados con colectivos de búsqueda de personas.

En el área de fosa común del panteón se han realizado cuatro intervenciones por parte del organismo procurador de justicia, en los años 2017, 2022, 2024 y en 2025. En esta ocasión, los trabajos se desarrollarán durante cinco semanas, esperando culminar el 17 de abril.

Las actividades iniciaron con el retiro de una carpa y posteriormente se dio paso al derribo de una barda perimetral que estaba a punto de colapsar pues significa un riesgo para la labor de los peritos y especialistas de Fiscalía Morelos, así como de otras dependencias.

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Las colectivas de búsqueda de personas desaparecidas en Morelos acudieron al inicio de la jornada y precisaron que en Morelos se sigue acumulando dolor, impunidad y una crisis forense que el Estado no ha querido reconocer y atender con la seriedad y la humanidad que exige.

Fiscalía de Morelos inicia quinta intervención en fosa común de Jojutla (16/03/2026). Foto: Especial

“Exigimos un plan integral para el panteón Pedro Amaro para la exhumación completa y la identificación real. La intervención en el panteón Pedro no puede seguir siendo una suma de diligencias aisladas, sin una ruta completa, sin metas públicas y sin garantías de identificación”, sostuvieron.

Los trabajos se realizan de manera coordinada con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), el Ayuntamiento de Jojutla, Guardia Nacional (GN), y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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Durante el arranque de esta quinta etapa estuvo presente personal de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV), los colectivos Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, Colectivo Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Colectivo Regresando a Casa Morelos, Colectivo Unión de Familias Resilientes en Búsqueda de sus Corazones Desaparecidos, Colectivo Buscadoras del Sur y la Brigada Nacional, quienes realizaron una ceremonia eucarística y pidieron por los desaparecidos.

La FGE informó que el calendario de intervención fue acordado en reuniones de trabajo que sostuvieron el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar y personal de la FGE Morelos con colectivos de búsqueda, representantes de Brigada Nacional de Búsqueda de Personas y de organismos públicos estatales.

Así, los trabajos que iniciaron este lunes, tienen de manera tentativa desarrollarse durante cinco semanas, esperando culminar el 17 de abril.

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