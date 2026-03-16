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Pachuca.– Por los delitos de y uso de documentos falsos, en un conflicto relacionado con la posesión de tierras ejidales en la comunidad de Espejel, fue vinculada a proceso la regidora del municipio de Apan, Inés “N”.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la asambleísta intentó acreditarse como apoderada legal de un predio ubicado en el Ejido Espejel, para lo cual acudió ante el Registro Agrario Nacional a fin de obtener un certificado parcelario.

La regidora intentó obtener el documento con un acta de asamblea presuntamente falsa, en la que se le reconocería la calidad de avecindada, lo que derivó en una denuncia penal ante la Procuraduría estatal.

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En estos hechos también se encuentran implicados dos sujetos más, identificados como Manuel “N” y Gerardo “N”, quienes igualmente enfrentan un proceso penal por su presunta participación en este intento de .

De acuerdo con las investigaciones, la regidora habría intentado apoderarse del predio mediante documentación alterada en sellos y firmas, con el objetivo de tomar posesión de al menos 10 hectáreas de terreno.

El 9 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se impusieron medidas cautelares que prohíben a los imputados acercarse a las víctimas, a los testigos y a sus domicilios.

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Posteriormente, el 15 de marzo se realizó la continuación de la audiencia, en la que se determinó la vinculación a proceso de los tres imputados.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la defensa como la parte podrán aportar nuevas pruebas dentro del proceso.

Este conflicto ha generado inconformidad entre los ejidatarios de la zona, quienes también han denunciado intimidaciones dentro del núcleo agrario.

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aov

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