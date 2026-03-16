Rachas de viento del norte de hasta 114 kilómetros por hora, provocadas por el paso del frente frío número 41, impactan la zona costera de Veracruz.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que en la zona de Tecolutla, en el norte de Veracruz, los vientos llegaron a rachas máximas de 114 kilómetros.

En la zona del puerto de Veracruz los vientos alcanzan entre 69 y 78 kilómetros, sin embargo se espera que sigan incrementándose conforme avanza el frente frío por el territorio veracruzano.

En la ciudad de Xalapa, capital del estado, los vientos llegan a los 62.8 kilómetros por hora, por lo que autoridades locales han emitido una alerta.

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Previamente la Secretaría de Protección Civil Estatal emitió una Alerta Gris por el paso del frente frío y viento del Norte, los cuales podrían provocar destechamiento de casas, caídas de árboles, anuncios, espectaculares, suspensión de servicios estratégicos, oleaje elevado, crecida de ríos/arroyos, encharcamiento e inundaciones.

Los pronósticos indican nublados con lluvias y tormentas (descargas eléctricas, viento en rachas, posible granizo y en ocasiones torbellinos), evento de Norte intenso, descenso de temperatura y oleaje elevado.

Incluso, hay probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana y no se descarta caída de nieve o aguanieve en las cimas más altas.

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