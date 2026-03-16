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Durante este fin de semana largo, se registró una ocupación hotelera del cien por ciento y una alta afluencia de turistas en el puerto de Veracruz.

Las principales playas lucieron abarrotadas durante el sábado y domingo e incluso este lunes aún puede observarse a cientos de personas disfrutando de las aguas del Golfo de México, previo a la entrada de un fuerte frente frio y viento del Norte.

Se trata de cerca de ocho playas turísticas a lo largo del bulevar costero de Veracruz: Playa Playón de Hornos, Playa Villa del Mar, Playa Regatas, Playa Tortuga y Cancuncito, esta última un banco de arena en medio del mar, cerca de la Isla de Sacrificio.

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En el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz también hubo una gran afluencia, lo que reflejó la ocupación hotelera del cien por ciento.

La presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, celebró el repunte registrado en meses considerados de baja afluencia y destacó la intensa presencia de visitantes locales y turistas en el centro y el malecón.

Así como el ambiente activo en espacios públicos, con eventos culturales, presentaciones musicales y bailes en plazuelas y el Zócalo porteño.

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“Está el centro atestado de turistas y nos da mucho gusto porque eso representa empleo y derrama económica para nuestra ciudad”, expresó.

Los prestadores de servicios reportaron falta de disponibilidad de habitaciones ante la alta demanda.

Las autoridades mantienen operativos de limpieza y seguridad en playas y calles de la ciudad, con la finalidad de mejorar la imagen urbana tanto para quienes eligen el municipio como destino turístico, como para la población local que había dejado de acudir a estos espacios.

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