Las embarcaciones revisadas por el gobierno federal, de las cuales se sospecha que hicieron un derrame ilícito de combustibles en el Golfo de México y que provocó daños ambientales ya son a siete de las 13 ubicadas como probables.

“De los 13 buques que se encontraban en el área de interés en el fondeadero de Coatzacoalcos antes del inicio del evento; los avances son siete buques revisados (cinco en Coatzacoalcos, uno en Dos Bocas y uno en Tampico), los seis restantes fueron boletinados para con apoyo de la comunidad marítima internacional realizarles las inspecciones y obtener los datos”, informó la secretaría de energía en un comunicado.

Añadió que en el marco regulatorio, la ASEA mantiene acciones de supervisión, verificación e integración de investigación, con el propósito de determinar el origen y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable.

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Asimismo, Profepa da seguimiento a los reportes ciudadanos sobre la presencia de hidrocarburos y, en coordinación con instituciones estatales, da atención y canaliza a los ejemplares de vida silvestre afectados por hidrocarburos, dijo.

“En ejercicio de sus atribuciones, la ASEA ya presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales.

Las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente, establecidas en el artículo 414 del Código Penal Federal, podrían ir de 1 a 9 años de prisión, de 300 a 3 mil días de multa y/o la reparación y compensación del daño ambiental”, apuntó el gobierno en comunicado conjunto.

Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (23/03/2026) Foto: Pemex

El gobierno federal reiteró su compromiso con mantener acciones continuas hasta la mitigación de efectos asociados a la presencia de hidrocarburos.

El jueves de la semana pasada el gobierno Federal absolvió a Pemex del derrame. Es lo que la fuente del daño se explica por tres orígenes uno el derrame lícito de un barco el cual no se ha definido.

La segunda y la tercera causa son emanaciones naturales de chapopoteras en Coatzacoalcos y otra en la sonda de Campeche en el complejo de Cantarell.

En cuanto a la recolección, el corte del 30 de marzo reporta: 42 toneladas recolectadas en playas en el día y 785 toneladas acumuladas; y 0.6 toneladas recolectadas en el mar en el día y 40.6 toneladas acumuladas, informó el gobierno.

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Se atendieron 54.3 km en el día y 630.9 km acumulados de playa.

Por su parte, el registro operativo de fauna afectada asociado a esta contingencia se reporta en 8 acumulados.

Es importante destacar que en la zona de chapopoteras de Cantarell, se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino. Al momento, se ha realizado recorrido y revisión a los ductos asociados al complejo Akal C y Akal H para verificar integridad mecánica, citados resultados se informarán al término de la revisión.

Cabe mencionar que Pemex ha identificado la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a las costas del municipio de Coatzacoalcos, por lo que se activaron de manera inmediata labores de supervisión, contención y limpieza.

Contención y recuperación de hidrocarburo en la zona de Dos Bocas, Tabasco. (23/03/2026) Foto: Pemex

Factores como frentes fríos, incremento en el oleaje y los vientos favorecen el desplazamiento del crudo en proceso de reacción (intemperizado) hacia las aguas menos profundas y la costa, fenómeno que se presenta con mayor frecuencia durante la temporada invernal.

Por tal motivo, Pemex mantiene vigilancia permanente en la zona y continúa con acciones coordinadas para brindar atención ambiental para mitigar eventos naturales asociados y garantizar condiciones adecuadas. De igual forma, se reconoce la preocupación legítima de comunidades costeras por afectaciones a la pesca, turismo, salud y bienestar.

Pemex informó que mantiene apoyos por 35 millones de pesos destinados a pescadores, servicios de salud y abastecimiento de combustible, así como acciones de contratación temporal de población local para labores de saneamiento y operación de una unidad médica móvil para atención en municipios afectados.

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De manera complementaria, este Grupo Interinstitucional mantiene coordinación con autoridades ambientales y de pesca para canalizar reportes comunitarios, priorizar sitios sensibles (manglares y esteros) y orientar medidas preventivas para la población en zonas con recale intermitente.

Operativamente, se realizan vuelos de reconocimiento y búsqueda en franja costera y en la Sonda de Campeche; así como recorridos marítimos y terrestres en áreas de impacto y despliegue en el área de origen, incluyendo acciones dentro del Complejo Cantarell.

En paralelo a la atención operativa, continúa la investigación técnica respecto del origen del hidrocarburo.

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