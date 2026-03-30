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Washington. La portavoz de la , Karoline Leavitt, aseguró este lunes que Estados Unidos permitió la llegada a de un petrolero ruso por "razones humanitarias" y que analizará "caso por caso" si autoriza la llegada de otros buques.

"Se seguirá tomando caso por caso, ya sea por razones humanitarias o de otro tipo; sin embargo, no ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones", afirmó en una rueda de prensa.

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730 mil barriles, equivalente a 100 mil toneladas de crudo, navega este lunes por aguas cubanas y se prevé que llegue al puerto de Matanzas (oeste) de la isla en la mañana del martes.

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La portavoz del presidente explicó que el permiso para el barco, presentado por Moscú como envío "humanitario", "no constituye un cambio de política" y que "no ha habido un cambio formal en la política de sanciones".

"Tal como ha dicho el presidente, permitimos que este barco llegara a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano", insistió Leavitt.

Sobre si la está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México, , en las que aseguró que su país está explorando reanudar algunos envíos a Cuba, Leavitt repitió que las decisiones se tomarán "caso por caso".

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"Seguimos reservándonos el derecho, siempre que sea legalmente aplicable, de interceptar aquellos cargamentos que se dirijan a Cuba y que contravengan la política de de Estados Unidos. Pero, por supuesto, el presidente y la Administración también se reservan el derecho de eximir de dichas incautaciones caso por caso", dijo.

Cuba llevaba alrededor de tres meses casi sin importaciones de petróleo, con apagones y racionamiento severo de , cuando Trump firmó la orden ejecutiva que endurece el racionamiento y supone un bloqueo en la llegada de combustible a la isla a finales de enero de 2026.

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