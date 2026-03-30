Moscú. El petrolero Anatoly Kolodkin con más de 100 mil toneladas de crudo (unos 730 mil barriles) arribó este lunes a Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que supone el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses. Se trata de una alivio, en medio del bloqueo estadounidense, pero, ¿por cuánto tiempo?

"Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado", declaró en su rueda de prensa diaria Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa.

"Rusia considera su deber dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos", declaró Peskov. La ubicación exacta del buque no estaba clara: una aplicación de seguimiento de navíos estimó su arribo para el martes.

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Sin embargo, la ayuda no sería inmediata: Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, estimó que, llegado el crudo a Cuba, se tardaría entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y otros cinco a 10 días en distribuir sus productos refinados.

"La necesidad urgente hoy en Cuba es el diesel", afirmó el exejecutivo del sector petrolero.

Los expertos aseguran que el envío a bordo del buque ruso podría producir unos 180 mil barriles de diésel, suficientes para cubrir la demanda diaria de la isla durante nueve o 10 días.

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El Anatoly está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido debido a la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el presidente Donald Trump aseguró el domingo que no tiene “ningún problema” con la llegada del buque petrolero ruso a la isla.

Trump impuso un cerco energético a Cuba a comienzos de año con el propósito de presionar un cambio de modelo político. Dijo además que estaba dispuesto a “tomar” la isla, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente.

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“Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, declaró Trump a periodistas la víspera.

La Habana y Washington reconocieron que mantienen conversaciones, pero se desconoce su contenido. Países latinoamericanos y europeos rechazaron el cerco energético y advirtieron sobre las consecuencias humanitarias para la isla.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el lunes que Rusia ya había conversado con Estados Unidos sobre su envío de petróleo a Cuba. “Rusia considera que es su deber no permanecer al margen, sino brindar la asistencia necesaria a nuestros amigos cubanos”, dijo a periodistas.