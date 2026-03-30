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Nueva York. El intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) continuó remontando este lunes con una ligera subida de 0.47%, hasta 100.11 dólares el barril, ante las señales de que la en Irán podría prolongarse.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en , sumaban 0.47 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El presidente de Estados Unidos, , advirtió a Irán que su país destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabriera el , por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

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Además, Trump aseguró que permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través del estrecho.

El mandatario calificó esta decisión como un “tributo” a EU y como una señal de que se estaban llevando a cabo negociaciones para poner fin a la guerra.

Mientras tanto, las tropas estadounidenses continúan desplegándose en ; actualmente, hay más de 50 mil efectivos en la región.

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