FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Homicidio doloso baja 44% en el país durante este gobierno

SIP: la libertad de prensa sufrió deterioro dramático

Autos chinos ajustan estrategia para el país

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Sargazo llega antes al caribe mexicano

“Togo encontró a la primera víctima en menos de 5 minutos”

Washington.— La Casa Blanca espera que la coalición Escudo de las Américas se amplíe.

“Esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró la portavoz, Karoline Leavitt. En conferencia de prensa afirmó que no invitó a Colombia a la alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve “el nivel de cooperación” necesario por parte del gobierno colombiano.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas”, añadió. Leavitt dijo que se enfatizó la necesidad de combatir a los cárteles de la droga en Latinoamérica, en el Hemisferio Occidental.

