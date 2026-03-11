Más Información
Washington.— La Casa Blanca espera que la coalición Escudo de las Américas se amplíe.
“Esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró la portavoz, Karoline Leavitt. En conferencia de prensa afirmó que no invitó a Colombia a la alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, porque aún no ve “el nivel de cooperación” necesario por parte del gobierno colombiano.
“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas”, añadió. Leavitt dijo que se enfatizó la necesidad de combatir a los cárteles de la droga en Latinoamérica, en el Hemisferio Occidental.
