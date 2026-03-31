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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, informó que ya recibieron la iniciativa propuesta por para homologar la investigación y la tipificación del en todo México.

"Analizaremos esta importante propuesta que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer", escribió en redes sociales.

Dicha iniciativa pretende reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se faculte al Congreso de la Unión para expedir la "".

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¿Qué es la Ley General en materia de Feminicidio?

Dicha reforma contempla que el Ministerio Público investigue de inicio como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer, se implementa en turno continuado; se establece una pena de 40 a 70 años de prisión, se constituyen nueve razones de género y 21 agravantes.

Para la expedición de esta ley se requiere modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para la expedición de esta ley con lo que este delito se clasifica como tipo penal homologado.

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bmc

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