Amnistía Internacional (AI) urgió al Senado de la República a abrir el diálogo con organizaciones civiles y familias de víctimas para fortalecer la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, a fin de garantizar que responda plenamente a los derechos humanos y al acceso a la justicia.

La organización reconoció la presentación del proyecto ante el Senado como un paso relevante hacia la garantía de verdad, justicia y reparación, pero subrayó que su efectividad dependerá de que incorpore las demandas de quienes han enfrentado las fallas del sistema.

Indicó que la iniciativa es resultado de años de lucha de familias, colectivas y organizaciones que han documentado deficiencias en las investigaciones ministeriales, así como obstáculos en los procesos de reparación del daño.

Lee también Sheinbaum presenta Ley General contra el Feminicidio; Godoy busca acabar con la impunidad en muertes violentas de mujeres

De acuerdo con Amnistía Internacional, estas deudas del Estado han quedado evidenciadas en informes y acciones legales que señalan la falta de debida diligencia, altos niveles de impunidad y barreras estructurales para acceder a la justicia en casos de feminicidio.

Como ejemplo, recordó el caso de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez, en el que la organización presentó un amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar la violencia estructural y la impunidad que persisten en México.

También destacó que el caso de Norma Andrade, madre de la víctima, refleja los riesgos y la revictimización que enfrentan las familias al exigir justicia, lo que, afirmó, pone en evidencia la deuda del Estado mexicano en la protección y acompañamiento a víctimas.

En este contexto, Amnistía Internacional insistió en que el Senado debe garantizar un proceso abierto y participativo que permita robustecer la ley, incorporar estándares internacionales y asegurar mecanismos efectivos de prevención, investigación y reparación integral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr