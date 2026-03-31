Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Manifiesta tu Ciudadanía lanzaron un llamado urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Bienestar para abrir un diálogo de alto nivel, al advertir que "las recientes medidas fiscales y administrativas están poniendo en riesgo la continuidad de proyectos sociales en todo el país".

“Esta situación no sólo afecta nuestro funcionamiento, sino que pone en riesgo la continuidad de proyectos sociales fundamentales”, señalaron las organizaciones, que trabajan en áreas como derechos humanos, salud, educación y atención a poblaciones vulnerables.

En un posicionamiento público, las ONG reiteraron su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, principios que, afirmaron, han guiado históricamente su labor. “Desde las OSC queremos cumplir las obligaciones legales y fiscales, y que estas ayuden al cumplimiento de nuestros objetivos sociales”, subrayaron.

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Sin embargo, advirtieron que en los últimos meses se ha generado un entorno de incertidumbre jurídica derivado de la aplicación de criterios restrictivos, cargas administrativas excesivas y procesos que dificultan la operación cotidiana de las organizaciones.

“Reconociendo plenamente la importancia de las obligaciones fiscales advertimos que diversas medidas… han generado un entorno de incertidumbre jurídica”, expusieron.

Las organizaciones destacaron que su trabajo cotidiano incluye el cuidado de personas, la atención a grupos vulnerables, el combate a las desigualdades, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento del tejido social, tareas que —dijeron— las convierten en aliadas de los objetivos del Estado.

Ante este panorama, insistieron en la necesidad de abrir una conversación constructiva con las autoridades para revisar el marco regulatorio. “Consideramos importante promover una conversación abierta y constructiva sobre la regulación en materia fiscal y legal”, plantearon.

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El llamado, indicaron, busca encontrar soluciones que permitan garantizar el cumplimiento de la ley sin obstaculizar su labor. “Creemos firmemente que es posible construir soluciones conjuntas… sin obstaculizar el trabajo legítimo y necesario de las ONG”, añadieron.

Advirtieron que la sostenibilidad del sector está en juego. “Nuestra existencia y sostenibilidad están en juego, y con ello, también la capacidad colectiva de atender problemáticas públicas”, alertaron.

Las organizaciones reiteraron su disposición para entablar un diálogo técnico y constructivo que dé certeza y viabilidad a su operación en beneficio de la sociedad.

Entre las organizaciones que conforman Manifiesta se encuentran: Amnistía Internacional, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Article 19, Causa en Común, Cambio Sistémico Asociación Civil, Juan Pablo II Centro de Desarrollo Juvenil A.C., CIESC, CEJUDI, Cemefi, CCIS, Comunalia, Redim, Nacional Monte de Piedad, Save the Children, Yo También y Youth Build, entre otras.

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