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Tras los asesinatos de las activistas Sandra Rosa Camacho, en Morelos, y Diana Belén García Alfaro, en Estado de México, quienes hicieron públicos sus casos y amenazas, la presidenta aseguró que se trabaja en los hechos que “son muy dolorosos”.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que tiene que desarrollarse más mecanismos cuando se hacen denuncias a través de las redes sociales, como lo hicieron las activistas.

“Estamos trabajando con los gobiernos de los estados, y particularmente estos dos casos que son muy dolorosos, porque todos vimos cómo en las redes sociales denuncian y después, lamentablemente, pues viene el homicidio.

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“Y, evidentemente, tienen que desarrollarse mucho más mecanismos para que en el momento que denuncian, aunque no hayan denunciado a la Fiscalía, frente a una autoridad, se den todas las condiciones para poder proteger a las personas. Y en eso estamos trabajando, para garantizar que esto se haga”, dijo la presidenta .

Agregó que pueden entrar en contacto con la Secretaría de Gobernación para tener mecanismos de protección.

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