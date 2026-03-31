A 21 años de la desaparición del periodista Alberto Jiménez Mota, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Comisión de Búsqueda información del caso y los avances que se han tenido.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) puede atender el caso de la desaparición del reportero de El Imparcial de Sonora.

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“La fiscal (Ernestina Godoy) tiene sus tiempos, es autónoma y es una persona muy sensible. Entonces, seguramente, nos está escuchando y podrá informar al pueblo de México”, dijo.

En diciembre de 2021, el Estado mexicano ofreció una disculpa porque no pudo garantizar ni proteger la integridad de Alfredo Jiménez Mota, “quien contribuyó al fortalecimiento del periodismo, la libertad de expresión y de las libertades en el estado de Sonora y en el país”.

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