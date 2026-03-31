La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los gritos de senadores y senadores de Morena que en días pasados lanzaron en el Senado, ante la presencia de la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que a Grecia Quiroz “hay que tenerle una solidaridad especial” y dejó a “las autoridades” si los gritos de “¡Morón, Morón!” que lanzaron las y los morenistas, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, son violencia política.

“¿Qué sanción considera usted adecuada para quienes normalizan, incitan a este tipo de violencia política en un recinto federal y cómo de alguna manera, garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir?”, se le preguntó.

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“Bueno, a Grecia Quiroz hay que tenerle una solidaridad especial pues perdió a su esposo en una situación muy grave y estamos atendiendo Uruapan, a ella y a Michoacán en su conjunto como todo el mundo lo sabe.

“Hay que ser solidario con ella por la situación que vive, que ha vivido, por un lado. Por otro lado, son los temas más políticos que tienen que ver con la disputa política permanente que hay y más ahora que se viene el periodo electoral.

“Si esto es violencia política de género o no, pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes, entonces son dos temas distintos”, respondió la Presidenta al reiterar su solidaridad a Grecia Quiroz.

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“Y ya en la parte más política, cuando se dé el proceso electoral y cuando vayas a un lugar como el Senado, la Cámara de Diputados, pues ya también hay otros temas políticos que se involucran ahí. Y ya le dejo yo a las autoridades que evalúen si eso es por violencia política de género o no”, agregó.

“¿Para usted no es violencia política?”, se le insistió.

“Ya se lo dejaría yo a las instituciones que les corresponde evaluar si eso es violencia política o no”, respondió.

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Agregó que “mientras más nos acerquemos al 27, más politizado está todo porque es natural”.

“¿Sería válido este tipo de expresiones?”, se le cuestionó.

“No. Repito: Si hay violencia política de género, tiene que evaluarlo las instancias correspondientes”, contestó la titular del Ejecutivo federal.

Recientemente, senadores de Morena gritaron ante la viuda de Carlos Manzo el nombre de Raúl Morón, rival político y a quien ella ha señalado por el asesinato de su esposo.

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