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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “Morena va muy bien”, de cara a las elecciones intermedias de 2027 y la selección de las personas coordinadoras en los estados.
En su conferencia mañanera de este martes 31 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también aseguró que “la gente está contenta”.
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“El movimiento que representamos va muy bien, la gente está contenta y vamos a seguir avanzando, sobre todo para el bienestar del pueblo de México”, expresó.
“Eso ya no nos corresponde”, respondió la Mandataria federal al ser cuestionada sobre la expectativa electoral para el próximo año.
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