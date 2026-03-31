El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que diversas empresas farmacéuticas han sido sancionadas e incluso inhabilitadas tras incumplir contratos de suministro de medicamentos al sector público, luego de no entregar insumos en tiempo y forma.

El funcionario explicó que, tras detectarse incumplimientos en el año pasado, el gobierno federal inició un doble proceso: mantener diálogo con las compañías para elevar su nivel de entrega y, paralelamente, aplicar sanciones administrativas mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Detalló que las empresas fueron notificadas oficialmente sobre sus faltas, lo que permitió iniciar rescisión de contratos en los casos necesarios, con el objetivo de reasignarlos mediante procesos competitivos a proveedores que sí cumplieran con los compromisos establecidos.

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“En los casos más graves, donde incluso se detectó documentación falsa en licitaciones, las empresas fueron inhabilitadas para participar en futuros procesos”, señaló.

Clark García Dobarganes explicó que, como parte de la nueva política de adquisiciones, las compañías con bajos niveles de cumplimiento quedarán excluidas de futuras licitaciones, independientemente de otras sanciones administrativas.

Indicó que el gobierno implementó un sistema público de monitoreo en la plataforma oficial de compra consolidada, donde cualquier ciudadano puede consultar el volumen de medicamentos solicitados y entregados por cada proveedor, así como su porcentaje de cumplimiento.

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Las empresas deberán presentar una constancia de cumplimiento para poder participar en nuevas compras. Aquellas que hayan entregado únicamente entre 30% y 45% de los pedidos, dijo, no serán consideradas en procesos posteriores.

“El objetivo es quedarnos con proveedores confiables y garantizar que no haya desabasto en los próximos años”, afirmó.

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