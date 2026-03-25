La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que se inhabilitó y multó a dos empresas proveedoras de las secretarías la Defensa Nacional (Defensa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por entregar información falsa.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que a través de los Órganos Internos de Control en las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), inhabilitó a las empresas Gas Azul de Nogales, S.A. de C.V. y Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana, S. de R.L. de C.V., respectivamente, para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

La secretaría detalló que la empresa Gas Azul de Nogales fue sancionada con una multa de 183 mil 308 pesos e inhabilitación de tres meses, ya que proporcionó información falsa al participar en la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-07-113-007000998-N-2-2024, para la “adquisición de diésel industrial bajo en azufre, gasolina regular y diésel automotriz”; contenida en certificados de calibración de tres vehículos, un dictamen de inspección, un informe de evaluación y facturas de tres vehículos.

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Por otra parte, indicó, se impuso una multa de 158 mil 396 pesos e inhabilitación de tres meses a la empresa Servicios de Limpieza Inmobiliaria y Urbana, debido a que proporcionó información falsa en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional número IA-16-512-016000997-N-1-2025, para la contratación del “Servicio Integral de Limpieza (para los inmuebles que ocupa la Semarnat en la Ciudad de México, oficinas de representación y oficinas en Mérida, Yucatán)”, consistente en la solicitud de trámite denominado "Planes de Manejo de Residuos No Sujetos a Manifestación Ambiental Única".

La Secretaría Anticorrupción explicó que estas dos sanciones aparecen hoy publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

Afirmó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

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La dependencia federal señaló que las dos empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones emitidas, pero advirtió que este caso, "la Secretaría defenderá con firmeza las sanciones por haber sido impuestas con apego a derecho y en protección del interés público".

"Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias", agregó.

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